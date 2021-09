엔제리너스-진에어, 협업 기념 경품 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 롯데GRS가 운영하는 커피 전문점 프랜차이즈 엔제리너스가 진에어와 함께 협업 프로모션을 운영한다고 3일 밝혔다.

엔제리너스 캐릭터를 래핑(Wrapping)한 항공기가 이날 김포~제주 노선을 시작으로 내년 2월 말까지 운항된다.

또한 래핑 항공기 내부 좌석에 사용되는 헤드레스트 커버, 탑승객에게 제공되는 냅킨, 종이컵 등 기내 사용 비품과 탑승용 항공권(E-Ticket) 등 다양한 유형 등을 통해 진에어 탑승객들에게 소개된다.

엔제리너스 전국 매장에서는 오는 8일부터 반미 샌드위치와 6일 출시 예정인 가을 신제품 음료 구매 고객 대상 항공권 티켓으로 디자인한 경품 스크래치 쿠폰을 증정한다.

스크래치 쿠폰의 당첨 경품으로는 ▲1등 제주도 왕복 항공권(20명) ▲2등 롯데 L7호텔 숙박권(20명) ▲3등 반미 샌드위치 제품교환권 5매(40명) ▲4등 엔제리너스 모바일 금액권(50명) ▲5등 아메리카노 무료권(300명) 등이 포함됐다.

