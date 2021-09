속보[아시아경제 강희종 기자] 일본 집권 자민당 총재인 스가 요시히데 총리가 오는 29일 예정된 총재 선거에 입후보하지 않기로 했다.

NHK에 따르면 스가 총리는 3일 오전 열린 자민당 임시 임원 회의에서 이번 총재 선거에 나서지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

참석자에 따르면 스가 총리는 "코로나19 대책에 전념하기 위해 총재 선거에 출마하지 않겠다"며 오는 29일로 예정된 자민당 총재 선서에 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

이에 따라 스가 총리는 이달 말 총재 임기 만료에 맞춰 총리를 사임할 것으로 보인다.

