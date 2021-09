화순군, 8일부터 ‘청년협의체 위원’ 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 청년 정책에 관심이 있는 ‘제3기 화순군 청년협의체’ 위원을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 모집은 오는 8일부터 24일까지 군에 주소를 둔 만 18~47세 이하 청년 30명을 제3기 화순군 청년협의체 위원으로 모집한다.

지난 2017년 출범한 군 청년협의체는 ▲일자리 ▲인력양성 ▲문화 ▲복지 4개 분과로 구성돼 청년들의 다양한 목소리를 듣고 청년 정책을 발굴하는 기구다.

내달 2년의 임기가 마무리되는 제2기 화순군 청년협의체는 분과별 정책 분석, 모니터링, 신규 정책 발굴을 위한 토의, 워크숍, 청년센터 건립을 위한 간담회 등 다양한 활동을 펼쳤다.

청년 위원은 평소 청년 정책과 청년 문제에 관심이 많은 청년 누구나 지원이 가능하다.

지원 희망자는 군 누리집 고시공고를 참고해 군 기획감사실 인구정책팀을 방문, 신청하거나 담당자 이메일로 신청서를 제출하면 된다.

군 관계자는 “청년 정책은 인구 정책에서 중요한 분야이고 갈수록 그 중요성이 높아지고 있다”며 “청년들의 피부에 와 닿고 참신한 정책을 발굴, 추가하도록 청년 정책에 관심이 많고 활동적인 청년들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr