남원시 ‘미디어 스튜디오’ 개소…소통행정 강화

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)가 시민들과의 소통행정 강화를 위해 자체 동영상 제작 및 송출할 수 있는 ‘남원시 미디어 스튜디오’를 개소했다.

시는 시청 내 지하 소회의실 내에 23.3㎡ 규모로 스튜디오(방음벽, 크로마키)를 구축하고 선명하고 화사한 색감을 구현할 수 있는 '디지털 카메라' 2대, 편집기 등의 방송 장비를 갖췄다고 3일 밝혔다.

시는 스튜디오 개소에 따라 향후 각종 정책을 알기 쉽게 시민이 꼭 알아야 되는 시정뉴스 등을 월 2회로 제작, 송출함으로 시민들의 알권리를 충족시키고, 유익한 정보 등을 시민들에게 제공할 예정이다.

향후 남원시 농·특산물 영상 및 각종 공적교육자료 등도 제작함으로써 시민 참여를 유도하는 한편 시민미디어 콘텐츠 제작과정을 적극 지원할 예정이다.

이환주 시장은 “포스트 코로나 시대를 맞아 온택트 행정의 수요가 확대되고 있는 만큼 자체 방송미디어 콘텐츠를 제작·송출함으로 시만의 특별한 미디어 행정 생태계를 구축하겠다”며 “시민들이 시정에 대해 더 쉽게 공감, 이해할 수 있도록 다양한 방송 콘텐츠를 개발하겠다”고 말했다.

한편 시는 스튜디오 활성화를 위해 15명 내외로 미디어스튜디오 방송팀을 자체로 구성, 다양한 아이템을 발굴·제작하는 등 각종 방송콘텐츠를 개발할 계획이다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr