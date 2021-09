강한승 쿠팡 대표, 리더십 타운홀 주관 "고객경험 혁신 만들자"

2분기 경영 성과 공유하고 전략 과제 의지 피력

신규 사업 잠재력 강조…혁신적 고객경험 창출 위한 도전 당부

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 3일 2분기 주요 성과와 하반기 전략 과제를 공유하기 위해 리더십 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다.

이번 타운홀 미팅은 강한승 경영관리총괄 대표가 주관하고 해롤드 로저스 최고행정책임자(CAO)가 참석한 가운데 리더들을 대상으로 온라인으로 진행됐다. 강 대표가 진행한 첫 타운홀 미팅으로, 쿠팡의 현재 성과를 진단하고 앞으로의 전략 방향과 비전을 리더들과 공유하기 위해 마련됐다.

강 대표는 먼저 2분기 경영 성과를 공유했다. 그는 "올 2분기에 작년 동기 대비 매출이 71% 증가해 45억 달러를 돌파하며 '로켓 성장'을 이어갔다"면서 "상반기 대한민국이 미국으로부터 유치한 직접 투자의 43%를 쿠팡이 유치했으며 이를 통해 지역 물류센터에 투자하고 5000개의 신규 일자리도 창출했다"고 강조했다.

신규 서비스의 성장 잠재력에 대해서도 언급됐다. 강 대표는 "새로운 영역에서 고객을 감동시키는 것이 쿠팡의 기본 전략 모델"이라며 "특히 지속적 투자를 통해 지난 2분기 동안 매출이 약 3배 성장한 쿠팡이츠, 전년 대비 매출이 2배 이상 늘어난 로켓프레시가 주목 받고 있다"고 말했다.

강 대표는 또 쿠팡이 업계 선도적 수준의 근무 여건과 환경을 마련했다고 설명했다. 그는 "쿠팡은 더 안전하고 건강한 근무 환경을 만들기 위해 업계에서 그 누구도 시도하지 못한 배송인력 직고용 제도를 운영하고 있다"면서 "이 모든 혁신은 고객에게 최고의 경험을 선사하기 위한 노력의 일환"이라고 했다.

