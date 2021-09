악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미

지난달 23일부터 최다 순매수

외인·기관 순매도와 반대 행보

개인투자자들이 연이은 악재로 주가가 크게 내린 기업을 대거 사들이며 저가 매수에 나서고 있다. 증권 전문가들은 LG화학과 엔씨소프트 등에 대해 사실상 매도 의견을 내고 있는데, 개인들은 향후 주가 회복에 대한 기대감을 더 높게 평가하며 적극적으로 사고 있다.

3일 한국거래소에 따르면 지난달 23일부터 전일까지 개인투자자들이 가장 많이 사들인 종목을 보면 LG화학(9917억원)과 엔씨소프트(8121억원)였다. 같은 기간 외국인은 LG화학과 엔씨소프트를 9131억원, 5601억원어치, 기관투자자는 1108억원, 2643억원어치 순매도 했다.

LG화학과 엔씨소프트는 각각 2차전지, 게임 업종 가운데 시가총액이 가장 큰 대장주로 군림해왔지만 최근 실적 하락 우려가 높아지면서 주가는 각각 10%, 24%가량 하락했다. 이들 기업의 주가는 연중 고점 대비 각각 32%(고점 105만원), 40%(104만8000원) 급락한 상태다.

LG화학의 경우 지난달 21일 미국 제너럴모터스(GM)의 리콜(쉐보레 볼트 전기차) 결정에 따른 추가 충당금 반영 우려가 주가 하락의 빌미를 제공했다. 여기에 LG에너지솔루션 상장이 내년으로 미뤄질 수 있다는 전망이 나오면서 주가 내림세는 더 가팔라졌다. 엔씨소프트의 경우 하반기 기대작이었던 '블레이드&소울2'가 이용자 기대치를 충족하지 못한 것으로 분석되자 실적 전망치는 크게 하락했다.

개인들은 대장주들이 30~40%씩 급락했으니 기회라고 판단한 셈인데 증권가에선 사업의 불확실성이 해소되기 전까지는 투자에 신중을 기해야 한다고 조언한다. LG화학 목표가를 100만원으로 하향한 전유진 하이투자증권 연구원은 "밸류에이션 하락을 섣부른 저가 매수 기회로 삼기보다는 경쟁력 확인이 중요하다"며 "리콜 사건의 반복은 충당금 상향조정으로 이어져 중장기 수익성에 대한 의구심을 높인다"고 분석했다.

엔씨소프트에 대해선 매도 신호가 될 수 있는 투자의견을 '중립'으로 낮추는 보고서들이 속속 나오고 있다. 목표가 70만원을 제시한 김소혜 한화투자증권 연구원은 "일본과 대만에서의 리니지 매출도 감소해 3분기 실적 부진이 전망된다"며 "차기 신작인 리니지2의 흥행 가시성이 주가 상승의 변수로 작용할 것"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr