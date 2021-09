[e공시 눈에 띄네]코스피-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 남양유업=한앤코19호 유한회사의 최대주주 대상 주식양도 소송 제기

◆ SIMPAC=현저한 시황 변동 관련 공시 규정 대상 존재 여부 공시 요구

◆ 동부건설=850억 규모 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 지분 취득

◆ 한화솔루션=종속회사 한화큐셀의 4억5848만주 유상감자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr