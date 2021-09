경기도, 친환경 학교급식용 폐비닐 연간 30톤 줄인다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 친환경 학교급식 유통과정에서 발생하는 '폐비닐'을 연간 30톤 감축한다.

경기도 친환경학교급식지원센터는 최근 환경부서, 경기도농수산진흥원, 생산자단체, 물류업체 등이 모여 폐비닐 발생 현황을 공유하고 감축을 위한 협업 방안을 마련했다고 3일 밝혔다.

현재 도내 친환경 학교급식 유통과정에서 발생하는 폐비닐 발생량은 연간 51톤으로 추산된다. 이는 친환경 농산물 산지와 물류센터에서 농산물을 포장하고 박스를 고정시킬 때 일회용 비닐을 사용하기 때문이다. 폐비닐은 농산물 포장용 속비닐 사용으로 약 35톤, 차량 배송 시 제품 고정용 비닐 사용으로 약 16톤이다.

도는 먼저 고정용 비닐 16톤을 일회성 비닐 대신 계속 사용이 가능한 재활용 성분의 그물 형태 포장재로 대체하기로 했다. 도는 그물형태 포장재의 경우 초기 투자비용이 필요하지만 기존처럼 허리를 숙이고 비닐을 계속 감아 돌릴 필요가 없어 노동 강도가 낮아지고 농산물 선도 유지에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

포장용 속비닐 35톤도 생분해성 비닐로 대체하거나 재활용하는 방안을 찾기로 했다. 도는 생분해성 비닐의 처리방안이나 비닐 재활용 제품에 대한 친환경학교급식의 순환 사용 등에 대해 환경부서를 중심으로 지속 협의하기로 했다.

도는 이번 대책이 연간 30톤의 이산화탄소 배출을 줄이고, 노동자의 노동환경을 개선해 생산과 유통과정이 모두 친환경으로 운영되는 경기도형 친환경학교급식이 한 단계 도약하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

안동광 도 농정해양국장은 "사람에게도 친환경적이고, 자연에도 친환경적인 경기도 친환경학교급식이 되기 위해 모두가 노력해야 한다"면서 "환경오염 방지와 탄소 배출 최소화를 위한 제도적ㆍ재정적 지원을 확대해가겠다"고 강조했다.

도는 앞서 2009년부터 도내 초중고 2400여 학교 150여만 명의 학생들을 대상으로 '친환경 우수 농ㆍ축산물 학교급식 공급사업'을 펼치고 있다. 올해의 경우 시군과 함께 친환경 우수 농ㆍ축산물 차액을 보전하기 위해 750억 원의 예산을 지원한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr