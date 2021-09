수입 캔맥주 가격 6.2% 하락…국산 캔맥주는 소폭 상승

소비자원, 주요 캔맥주 10개 제품 조사 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 몇 년 새 수입 캔맥주 가격이 하락하면서 국산 캔맥주와의 가격 차이가 평균 1000원 정도로 줄어든 것으로 나타났다.

3일 한국소비자원은 주요 캔맥주 10개 제품(국산 4개·수입 6개)의 평균가격 추이를 조사한 결과 수입 캔맥주(500㎖ 기준)는 2019년 상반기 3375원에서 올해 상반기 3165원으로 6.2% 하락했다고 밝혔다. 반면 국산 캔맥주의 평균 가격은 같은 기간 2135원에서 2145원으로 0.5% 상승했다.

수입 캔맥주와 국산 캔맥주의 평균 가격 차이는 1240원(국산 캔맥주 대비 58.1%)에서 1020원(47.6%)으로 줄었다. 이같은 가격차 축소는 지난해 1월부터 맥주에 대한 주세 과세 체계가 주류 가격을 기준으로 하는 '종가세'에서 주류의 양을 기준으로 하는 '종량세'로 바뀐 데 따른 것으로 풀이된다. 상대적으로 판매 가격이 높았던 수입 제품의 세 부담이 감소했다. 환율 하락도 영향을 미친 것으로 추정된다.

한편, 코로나19 장기화로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 유행이 확산한 영향으로 수제 맥주가 다양해진 것으로 나타났다. 소비자원이 각 유통업체가 제공한 자료를 기준으로 분석한 결과 지난 6월 기준 주요 유통업체에서 판매하는 수제 맥주 제품은 64개로 2019년 상반기의 4배였다. 소비자원은 "다양한 맥주에 대한 수요 증가와 함께 생산단가가 상대적으로 높았던 수제 맥주가 종량세 전환을 계기로 가격 경쟁력을 갖추게 된 결과"라고 설명했다.

