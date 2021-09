[아시아경제 강주희 기자] 2일 대구 도심에서 한 승용차가 인도를 가로질러 카페에 그대로 돌진하는 사고가 발생했다.

대구소방안전본부에 따르면, 이날 오후 12시9분께 달서구 죽전동에서 20대 여성 운전자 A씨가 몰던 차량이 카페를 향해 돌진했다.

차량이 갑자기 돌진하면서 카페의 유리문은 산산조각이 났고, 가게 내부는 아수라장이 됐다. 차량은 가게 안까지 진입한 상태였다.

이 사고로 A씨와 카페 손님 등 5명이 가벼운 상처를 입었으나 병원으로 이송되지는 않았다.

A씨는 음주를 한 상태는 아닌 것으로 확인됐으며, 면허를 딴 지 얼마 안 된 초보 운전자인 것으로 조사됐다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr