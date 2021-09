전남도교육청, 12개 직속기관 역량강화 컨설팅 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 지난 7월 15일부터 8월 26일까지 교육연구정보원 외 11개 직속기관 평가담당자를 대상으로 자체평가 역량강화 컨설팅을 실시했다고 2일 밝혔다.

이번 컨설팅은 2020년부터 자체평가로 전환해 직속기관 자체적으로 시행하고 있는 기관평가 과정에서 나타나는 문제점에 대한 해결방안 마련을 위해 추진했다.

도교육청은 이번 컨설팅을 통해 직속기관 평가 업무 담당자들의 의견을 수렴하고, 2020년 평가보고서에 대한 환류, 평가지표 설정 방법 및 평가척도의 적절성, 타당성 향상 방안을 모색했다.

특히 기관의 목적에 맞는 평가지표 개발과 달성 가능한 목표 설정, 보고서 작성과 결과분석 방법 등 평가 전반의 내용과 정량평가 측정산식, 평가척도 설정, 정성평가 기술 방법 등 세부적인 사항까지 광범위한 컨설팅을 진행했다.

김태문 정책기획과장은 “직속기관 평가를 자체평가로 전환해 평가업무담당자들의 역할이 예전보다 중요해졌다”며 “평가 업무 전문성 신장을 위해 11월 중에 역량강화 연수를 준비하고 있다”고 말했다.

한편 2021년 직속기관 평가는 9월 중 시행계획을 수립, 12월에 직속기관 자체적으로 공통지표와 자체평가 지표를 설정해 실시할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr