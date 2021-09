文대통령 "정부, 탄소배출 감축기술 R&D 최대한 지원"

탄소중립 관련 관계부처 보고 받아…"산업계와 국민 모두 동참하도록 협력 구해야"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 탄소중립과 관련한 관계부처 보고를 받은 자리에서 탄소배출 감축 기술을 위한 연구개발(R&D)을 최대한 지원하라고 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 2일 서면브리핑을 통해 "문 대통령은 오늘 탄소중립을 위한 추진 현황과 향후 계획에 대해 관계 부처로부터 보고를 받았다"고 밝혔다

박 대변인은 "지난 8월31일 탄소중립기본법이 국회 본회의를 통과해 탄소중립 목표 이행을 위한 법적 기반이 마련된 시점에서 에너지, 산업, 건물, 교통, 기술 개발 등에 관련된 정부 부처가 그간 추진해 온 탄소중립 정책을 중간 점검했다"고 설명했다.

특히 문 대통령은 "정부와 공공부문이 선도하여 온실가스 감축 노력을 다하고, 산업계와 국민 모두가 동참할 수 있도록 협력을 구하라"면서 탄소배출 감축 기술을 위한 R&D 지원을 강조했다.

문 대통령은 오는 10월 말 열리는 제26차 기후변화당사국총회(COP26)에서 우리의 상향된 2030 국가온실가스감축목표(NDC)를 발표하기로 국제사회에 공약한 것을 언급하면서 다양한 이해관계자들의 의견을 폭넓게 수렴하며 논의할 것을 주문했다.

박 대변인은 "문 대통령은 앞으로 우리의 여건에서 할 수 있는 최대한의 감축목표를 설정해 국제사회의 일원으로 책임과 역할을 다하도록 정부와 기업이 다 함께 노력해야 한다고 말했다"고 설명했다.

한편 이날 자리에는 정부에서 경제부총리, 환경·산업·국토·과기·외교부 장관, 국무조정실장, 산업부 에너지 차관 등이 참석했고, 청와대에서는 비서실장, 국가안보실장, 정책실장 등이 참석했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr