광주 광산구의회, 임시회서 코로나 상생 국민지원금 등 심의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구의회(의장 이영훈)가 오는 6일부터 10일까지 열리는 제267회 임시회에서 코로나19 상생 국민지원금 등을 심의한다.

코로나 상생 국민지원금이 반영된 2021년도 제3회 추경 예산안과 조례안 10건, 일반안 4건 등 총 15건의 안건을 심사할 예정이다.

주요 일정으로는 6일 제1차 본회의에서 2021년도 제3회 추경 예산안에 대한 제안설명을 듣고, 7일부터 9일까지 상임위별 조례안 및 일반안 심사와 추경 예산안 예비심사에 돌입한다.

예산결산특별위원회(위원장 이귀순)에서는 9일 상임위별 예비심사를 거친 추경 예산안에 대해 심사를 이어갈 예정이다.

광산구가 제출한 추경 예산안은 기정액 9125억 원(일반·특별회계)보다 10.28% 증가한 1조 600만 원이며, 코로나 상생 국민지원금 898억 원, 저소득층 추가 국민지원금 25억 원, 코로나19 백신 예방접종 관련 944백만 원 등을 포함한 938억 원(일반회계)이 증가한 규모이다.

마지막으로 10일 2차 본회의를 열어 상정 안건을 처리한 뒤 의사일정을 마무리할 예정이다.

이영훈 의장은 “장기화된 방역조치로 구민들의 고통과 인내가 한계에 다다르고 있어 하루빨리 확산세를 꺾고 안정세로 돌리는 게 시급하다”며 철저한 방역수칙 준수를 당부했다.

이어 “코로나 상생 국민지원금과 추가 국민지원금 등이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 구민과 지역 경제에 도움이 될 것으로 기대된다”며 “추경을 신속하게 처리해 추석을 앞둔 구민에게 작은 활력이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr