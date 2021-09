고승범-정은보, 첫 상견례…"소통·협력" 한 목소리

2일 오전 정부서울청사서 만나

[아시아경제 김진호 기자] 두 금융당국의 수장이 취임 후 첫 만남을 갖고 "소통과 협력"을 한 목소리로 강조했다. 특히 소통과 협력을 바탕으로 한국경제와 금융시장을 둘러싼 각종 위험요인에 대한 선제적 대응도 함께 해 나가기로 했다.

2일 금융당국에 따르면 고승범 금융위원장은 이날 오전 11시 정부서울청사에서 정은보 금융감독원장과 취임 후 첫 회동을 가졌다.

고 위원장은 먼저 정 금감원장의 취임을 축하하며 "금융위와 금감원이 한 몸으로 협력해 나가자"는 의지를 피력했다. 그는 "금융위와 금감원 간 진솔한 대화와 적극적 소통이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로 긴밀히 협력해 나가자"고 제안했다. 이는 은성수 전 금융위원장과 윤석헌 전 금감원장 시절 번번이 충돌하며 발생한 두 기간관 갈등 국면을 끝내자는 의미로 읽힌다.

고 위원장은 금감원이 과중한 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 조직 및 예산차원에서 전폭적 지원도 약속했다. 아울러 금융위 및 금감원이 금융권 및 이해관계자들과 적극 소통해 금융분야의 자율성과 창의력이 발휘되도록 하고 그 과정에서 법상 규정된 공정하고 투명한 업무 수행이 이루어질 수 있도록 힘을 쏟자고 강조했다.

이에 정 금감원장은 고 위원장에게 취임 축하 인사를 전하며 "금감원도 정책과 감독에서 금융위와 같이 호흡하겠다"고 화답했다. 그는 "금감원은 시장과 현장 가까이서 검사 및 감독 업무를 수행하고 있는 만큼, 금융위의 정책 결정 및 추진을 적극 뒷받침하겠다"며 "시장과 호흡하며 법과 원칙에 기반한 금융감독서비스를 제공하고 금융소비자보호 기조가 금융시장에 뿌리내리도록 공동 노력을 지속하자"고 했다.

두 수장은 우리 경제 및 금융을 둘러싼 각종 위험요인에 대한 선제적 대응에도 한 목소리를 냈다. 코로나19 위기극복 과정에서 급증한 가계부채 등 우리 경제에 누적된 잠재리스크의 뇌관을 미리미리 제거해 나가는 한편 가상자산사업자 신고가 임박한 가운데 금융디지털화 진전에 따른 다양한 변화를 예의주시하며 위험요인 발견시 공동대응하기로 했다.

마지막으로 두 수장은 "소통과 화합을 통해 금융발전에 기여하겠다"는 의지를 재차 확인하며 "앞으로도 수시로 만나 긴밀한 관계를 더욱 돈독히 할 것"을 약속했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr