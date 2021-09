[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구의 한 공사장 가림막이 옆으로 쓰러져 지나던 승용차를 덮쳤다.

2일 경찰 등에 따르면 이날 오전 8시 16분께 강남구 청담동의 한 공사장 가림막 20m가량이 옆으로 쓰러졌다. 이 사고로 운전자를 포함해 2명이 타고 있던 승용차 뒷부분이 긁히는 등 일부 파손됐으나 다친 사람은 없었다.

강남구청 등 관계기관은 사고 현장을 복구하고 안전 조치를 하는 한편 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 이 공사장은 복합상가 재건축 현장으로, 지난달부터 공사가 진행됐다.

