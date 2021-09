롯데홈쇼핑, 추석 특집전…“농수산물부터 건강식품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 15일까지 고품질 먹거리, 가정간편식(HMR), 패션, 건강식품 등 명절 인기 상품을 집중적으로 선보이는 ‘추석 마음 한 상’ 특집전을 진행한다고 2일 밝혔다.

이달 첫째 주에는 고품질 가정간편식을 집중적으로 판매한다. 오는 4일엔 레스토랑 간편식 프로그램 ‘테이스티’를 통해 ‘최현석 한우 스테이크’를 선보인다. 5일엔 ‘올박스 부처리 척아이롤 등심세트’를 단독으로 선보인다. 블랙 앵거스 초이스 등급의 등심 스테이크를 총 9팩(1.8kg) 제공하는 가성비가 높은 상품이다.

둘째 주부터는 프리미엄 한우부터 국내산 농수산물, 특산품 등 실용성과 품질을 모두 갖춘 인기 상품을 집중적으로 선보인다. 오는 8일엔 신선식품 자체 브랜드 ‘하루일과’를 판매한다. 대표 상품인 ‘세척사과’를 비롯해 ‘신고배’, ‘황금향’ 등 고급 품종의 과일을 선물용으로 적합하도록 하나의 세트로 구성했다. 9일엔 제주산 ‘제왕수산 갈치’를, 10일엔 ‘횡성축협한우 정육세트’를 준비했다.

단독 패션 브랜드, 건강식품 등 프리미엄 상품도 내놓는다. 오는 4일엔 패션 프로그램 ‘엘쇼’를 통해 자체 패션 브랜드 ‘LBL’의 ‘시그니처 풀오버’와 ‘스커트’를 선보인다. 또한 ‘닥터필 프로폴리스’, ‘뉴트리원라이프 루테인’ 등 건강식품 등도 판매한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19 이후 명절 연휴 고객 소비 트렌드 분석을 기반으로 고품질 먹거리, 건강식품 등 명절 시즌 인기 상품을 선별해 추석 특집전을 준비했다”며 “차별화 상품을 합리적인 가격으로 선보이고, 적립 이벤트도 준비한 만큼 미리 명절을 준비하는 고객들에게 알뜰 쇼핑의 기회가 되길 바란다”라고 말했다.

