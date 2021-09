김해상공회의소, 소상공인 '희망 선결제 캠페인' 동참

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해상공회의소는 최근 코로나19 확산과 사회적 거리두기 격상으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 돕기 위해 '희망 선(先)결제 캠페인'에 동참했다고 2일 밝혔다.

선결제 캠페인은 평소 자주 이용하는 음식점과 카페 등 소상공인 업소에 선결제하고 재방문을 약속하는 자발적 소비 촉진 운동이다.

박명진 회장은 2일 상의 인근 한 음식점을 찾아 선결제 릴레이에 참여했으며, 경영악화로 지친 소상공인을 격려하고 재방문을 약속했다.

김해상의는 코로나19 장기화로 소상공인들의 생계가 어려움을 겪고 있는 만큼 더 많은 지역기업이 캠페인에 동참할 수 있도록 회원사를 대상으로 참여를 독려해 나갈 계획이다.

박 회장은 "이번 캠페인이 지역 소상공인에게 희망을 주고 지역 상권을 살리는 불씨가 될 수 있기를 바란다"며 "모두가 힘든 시기를 보내고 있는 만큼 김해상의도 지역 경제가 재도약 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

한편 박 회장은 다음 릴레이 주자로 전민현 인제대학교 총장, 정동주 김해세무서장, 김현희 김해교육지원청 교육장을 지목했다.

