[아시아경제 최동현 기자] 국립정동극장이 뮤지컬 '판'에 출연하는 배우의 코로나19 확진으로 잔여 회차 공연을 모두 취소했다.

2일 국립정동극장에 따르면 당초 오는 5일로 예정된 뮤지컬 '판' 공연이 조기 폐막했다. 지난달 31일 이 공연에 출연 중인 배우 1명이 코로나19 확진 판정을 받은 데 따른 결정이다.

해당 배우는 백신 2차 접종 후 2주가 경과된 상태에서 차기작 연습을 위해 선제적으로 PCR 검사를 받았으나 양성 판정이 나왔다는 게 국립정동극장 측 설명이다. 나머지 스태프와 국립정동극장 임직원은 전원 음성 판정을 받았다.

국립정동극장 관계자는 "관객과 출연진을 포함한 공연관계자의 안전을 위해 남은 전회차를 취소하기로 결정했다"면서 "보건당국에서 코로나 검사가 필요한 대상을 선별해 별도 안내드릴 예정"이라고 밝혔다.

