정용진 부회장이 고른 PB상품 … 이마트, 'YJ 큐레이션 박스' 한정판매

이마트가 2일 오전 11시부터 정용진 신세계그룹 부회장이 직접 고른 이마트 자체브랜드(PB) 상품들로 구성한 'YJ 큐레이션 박스'를 500개 한정 판매한다고 밝혔다.

정 부회장의 영어 이름 첫 글자를 딴 'YJ박스'에는 초마짬뽕라면 등 피코크 11종과 채끝 스테이크 육포 등 노브랜드 12종, 유산균 프로바이오틱스 등 바이오퍼블릭 3종 등 총 25종의 PB 상품이 들어있다.

모두 정 부회장이 사용 후 자신의 인스타그램 계정에 올렸거나 좋은 평가를 했던 상품 중 품평회를 거쳐 직접 선택한 것들이다.

YJ박스 중 30개에는 '스페셜 기프트'로 이마트 프로야구단 SSG랜더스의 추신수 선수 원정 유니폼과 SSG마스코트 인형, 정 부회장이 애용하는 앞치마가 각각 10개씩 무작위로 포함됐다.

인스타그램을 통해 댓글을 주고받기도 하는 등 활발히 소통하고 있는 정 부회장은 앞서 자신의 계정에 YJ 박스를 소개하는 티저 영상을 올리기도 했다.

이마트는 SSG닷컴 내 하우디몰을 통해 YJ 박스를 판매한다. 판매가는 각 제품의 정상가 총액보다 20%가량 낮게 책정했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr