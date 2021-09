[아시아경제 온라인이슈팀] 래퍼 육지담이 비키니 인증샷으로 근황을 알렸다.

최근 육지담은 자신의 인스타그램에 '행복하고 즐거웠던 여행. 여름아 잘 가렴'이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 육지담은 흰색 비키니 상의에 검은색 반바지를 입고 해변에서 포즈를 취하고 있다. 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡는다.

이를 본 팬들은 "예뻐. 언니 몸매 길쭉길쭉" "와 진짜 마르셨다. 부러워요" 등의 반응을 보였다.

