손보협회, 국제해상보험연합과 '서울 컨퍼런스' 개최

[아시아경제 오현길 기자] 손해보험협회는 2일부터 15일까지 국제해상보험연합(IUMI) 본부와 '2021 국제해상보험연합(IUMI) 서울 컨퍼런스'를 개최한다고 1일 밝혔다.

국제해상보험연합은 글로벌 해상보험의 발전 및 국제 협력 네트워크 구축을 위해 1874년 설립된 국제기구로, 매년 관련 산업 이슈를 점검하는 컨퍼런스를 개최하고 있다. 올해는 연합이 설립된 이후 최초로 한국에서 개최하며, 코로나19 확산에 따라 온라인 컨퍼런스 방식으로 진행될 예정이다.

컨퍼런스 주제는 '미래를 향한 길 : 지속가능성, 회복력, 혁신'으로, 글로벌 해상보험 및 해운·조선업 분야에서 제기되고 있는 이슈를 점검하고 산업의 미래를 위한 발전방안에 대해 다양한 전문가들의 의견을 청취·교환할 예정이다.

리차드 터너 IUMI 회장의 환영사를 시작으로 도규상 금융위원회 부위원장의 축사, 정지원 손보협회 회장의 개회사가 진행되며, 기조연설에서는 해양수산분야 탄소중립 정책(해양수산부 강정구 과장), 수에즈 운하 사고와 관련된 해상보험법 이슈(고려대 해상법연구센터 김인현 교수), 한국의 자율운항 선박 기술(현대중공업그룹 Avikus 임도형 대표)에 대한 발표가 진행된다.

또 적하, 선박, 해양에너지, 손실방지 등 IUMI 산하 10개 위원회별로 워크샵도 개최된다.

정지원 손해보험협회 회장은 "다양한 아이디어와 토론의 결과물이 글로벌 해상보험 및 해운·조선업의 회복과 성장을 촉진시키는 이론적·실무적 토대가 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

