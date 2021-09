경총 임금·HR연구 "기업 성과급 갈등, 노사간 소통 강화해야"

[아시아경제 이창환 기자] 한국경영자총협회는 정기간행물 '임금·HR연구(구 임금연구)' 2021년 하반기호를 발간하고 올해 노동시장을 뜨겁게 했던 기업들의 성과급 갈등을 주제로 다뤘다고 1일 밝혔다.

임금·HR연구는 국내외 기업의 인사·조직, 임금제도 관련 최근 이슈를 특집주제로 선정해 학계 및 현장전문가, 기업실무자의 견해와 선도기업 사례를 전달하고 우리 기업들의 효율적이고 합리적인 인사관리를 지원하고자 발간하는 정기간행물이다.

이번 하반기호 특집주제는 '성과급 제도'다. 주제발표를 맡은 윤정구 이화여대 경영학부 교수는 ‘성과급 제도를 둘러싼 새로운 흐름과 과제’를 통해 최근 환경변화를 진단하고 기업의 합리적 성과급 제도에 대한 생산적 해결방안을 모색했다.

윤 교수는 최근 성과급 관련 갈등은 공정성 지각의 차이와 과실 편향성에서 비롯됐다고 지적했다. 또한 성과급 같은 금전보상은 성과 창출의 간접동기일 뿐 직접동기가 될 수 없어, 조직의 목적과 미래비전을 명확히 제시함으로써 성과를 향한 직접동기를 강화하는 노력이 필요하다고 강조했다.

배성오 임팩트코리아 대표는 연구논단을 통해 ‘개별기업 특성을 반영한 성과급 제도 구축 방안’을 설명했다. 성과급 제도를 새롭게 도입하는 기업들에게 도움이 되도록 성과급 제도의 기본설계 방향, 도입 프로세스 및 유의사항을 단계별로 안내했다.

배 대표는 효과적인 성과급 제도 운영 시 가장 중요한 요소는 ‘약속의 이행’과 ‘투명성 확보’, 그리고 ‘노사간 소통’이라고 강조했다.

이 밖에도 이을터 군산대학교 경영학과 교수의 ‘성과급의 공정성과 운영방안’, 전명환 ㈜이언컨설팅그룹 대표의 ‘총보상 관점의 보상제도 구축 전략’ 및 강승훈 LG경제연구원 연구위원이 집필한 ‘조직문화와 성과급제도’가 연구논단에 수록됐다.

하상우 경총 경제조사본부장은 “최근 비즈니스 환경 변화가 가속화되고 있는 만큼, HR(인사관리)의 대응도 민첩하고 능동적으로 변화해야 할 필요성이 커지고 있다”며 “이에 경총은 임금·HR연구를 통해 실무에 도움이 되는 양질의 최신 컨텐츠를 제공함으로써 우리 기업들의 효율적이고 합리적인 인사관리에 조금이나마 도움이 되기를 기대한다”고 언급했다.

