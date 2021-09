제일제강, 그래핀 활용 산업용 냉각수 개발 추진

[아시아경제 유현석 기자] 제일제강 제일제강 023440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,235 전일대비 45 등락률 -1.37% 거래량 190,586 전일가 3,280 2021.09.01 10:18 장중(20분지연) 관련기사 제일제강, 그래핀 첨단 부품 소재 사업 진출… “철강시장 새로운 패러다임 만들 것”제일제강, 스마트팩토리 적용…“AI 솔루션으로 생산성 극대화”제일제강, 연간 CAPA 18만톤 확대 추진…"외형·수익성 향상 기대" close 은 그래핀을 이용한 산업 공정용 냉각수(Graphene Process Cooling Water) 개발을 추진한다고 1일 밝혔다.

냉각수는 발전소, 석유화학공장, 제철소, 반도체 생산라인 등 다양한 산업 공정에서 필요하다. 그래핀을 활용한 냉각수는 기존 혼합부동액 냉각수의 낮은 열 전도율과 열 흡수율을 보완할 수 있다. 기존 대비 약 10% 이상의 높은 냉각 효율을 달성할 수 있어 차세대 산업 공정용 냉각수로 주목받고 있다.

제일제강은 산업 공정용 그래핀 냉각수 본격 개발을 위해 그래핀 관련 전문가도 영입할 예정이다. 박사 2명을 제일제강의 그래핀 사업 관련 고문으로 위촉하고 핵심 인력을 확보할 계획이다.

더불어 선박에 대한 매연규제가 나날이 강화되고 있는 가운데 제일제강은 산업 공정용 그래핀 뿐만 아니라 그래핀이 첨가된 선박용 냉각수 개발도 추진할 예정이다.

내연기관용 냉각수를 사용하고 있는 선박, 자동차 등의 내연기관은 냉각수 라인을 통해 전달된 고온의 유체를 공기의 강제 순환을 이용한 열교환 방식을 채택하고 있다. 선박용 냉각수의 냉각 효율성에 따라 매연 감소 및 연료 절감과 직결된다. 제일제강은 선박용 그래핀 냉각수 개발을 통해 연료절감과 매연을 상당히 감소시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는"제일제강은 새로운 먹거리로 그래핀 첨단 부품 신소재 사업에 이어 그래핀 활용 냉각수 시장 진출을 추진하게 됐다”며 “그래핀 첨단 부품 소재 사업 연구소 설립을 추진하고 있는 만큼 신성장동력으로 확충한 그래핀 첨단 부품 소재 사업과 냉각수 사업에서 유의미한 성과를 달성하길 기대한다”고 덧붙였다.

