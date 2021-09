[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 16일 추석 명절을 앞두고 중소 협력회사의 원활한 자금운영을 돕고 동반성장에 기여하기 위해 상품대금을 비롯한 각종 정산비용을 앞당겨 일괄 지급한다고 1일 밝혔다.

이번 조기 지급 대상 회사는 대기업을 제외한 중소 협력회사 중심의 약 3000개사로 총 1171억원 규모다. 총 지급 규모는 전년 대비 약 28.7% 증가한 수준으로, 정상지급일보다 평균 13일, 최대 14일 앞당겨 대금이 지급된다.

이제훈 홈플러스 사장은 “코로나19 여파로 어려운 상황이지만 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 원년을 선언한 만큼 지난해보다 규모를 늘려 명절 대금을 조기 지급키로 결정했다”며 “협력회사가 없다면 홈플러스도 존재할 수 없기에 협력사와의 상생과 동반성장을 위한 투자에도 지속적인 관심을 갖고 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.

