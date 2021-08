CJ온스타일, 美 센존과 단독 라이선스…'센존 블루라벨' 출범

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 미국 하이엔드 토털 패션 브랜드 '센존(ST.JOHN)'과 단독 라이선스 계약을 체결하고 오는 4일 '센존 블루라벨'을 선보인다고 1일 밝혔다.

CJ온스타일은 올 하반기 패션·뷰티 포트폴리오를 대폭 강화해 통합 플랫폼 성장에 박차를 가한다는 계획을 밝힌 바 있다. 이번 '센존 블루라벨' 출시는 이같은 행보의 시작이라고 회사 측은 말했다. 하이엔드급 브랜드 운영을 통해 기존 TV홈쇼핑의 강점인 합리적인 가격대의 제품부터 중·고가대 브랜드까지 다양한 패션 포트폴리오를 구축하게 됐다는 설명이다.

CJ온스타일은 "매력적인 글로벌 브랜드를 앞세운 차별화된 상품력을 기반으로 모바일퍼스트 전략에도 더욱 힘을 실을 것"이라고 말했다. CJ온스타일은 '센존 블루라벨'과 더불어 미국 대통령의 수트라고 불리는 브룩스 브라더스 론칭도 앞두고 있다. 이를 통해 올해 패션 브랜드 취급고 1조원 목표를 달성한다는 포부다.

센존은 1962년 설립된 아메리칸 클래식 스타일의 명품 여성복 브랜드다. 정교한 제작 과정과 니팅 공법 등으로 세계적인 명성을 쌓았다. '오프라 윈프리', '미쉘 오바마', '힐러리 클린턴' 등 미국 내 영향력 있는 여성들이 즐겨 입는 옷으로 알려졌으며 니트 한 벌에 수백만 원을 호가하는 등 고가의 가격대로 구성됐다.

CJ온스타일은 센존의 철학은 유지하면서도 트렌디한 감각을 더해 잡화부터 고급 의류까지 취급하는 토털 패션 브랜드 '센존 블루라벨'을 선보인다. 4일 오전 10시20분 첫 공개되는 '센존 블루라벨' 방송에서는 스타일리스트 정윤기가 출연해 브랜드 고유의 색을 소개할 예정이다.

이날은 센존의 잡화 라인을 선보인다. '센존 블루라벨 재키 듀오21 백', '센존 블루라벨 디어스킨 클래시 로퍼', '센존 블루라벨 울실크 더블페이스 스타일러' 등 총 9종이 준비됐다. 9월 마지막 주에는 '캐시미어 니트', '와이드 팬츠' 등 가을·겨울(FW) 의류 상품도 판매된다. CJ온스타일은 "프리미엄 의류를 선호하는 '4559' 여성 고객은 물론 클래식과 트렌드 아이템의 믹스매치를 즐기는 '3545' 여성 고객에게도 인기있을 것"이라고 말했다.

이선영 CJ온스타일 브랜드 사업부 상무는 "센존의 국내 사업 파트너로 CJ온스타일이 낙점된 것은 베라왕, 칼 라거펠트 등 기존 해외 라이선스 사업의 뛰어난 성과와 함께 패션 철학과 품질력, 타깃 고객의 충성도 등이 높이 평가됐기 때문"이라며 "센존 블루라벨을 통해 업그레이드된 포트폴리오 운영으로 차별화된 국내 패션 사업자로서 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.

