HMM 노사, 1일 막판 협상 진행…파업 분수령

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 국적선사인 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 의 노사대표가 임금 및 단체협약(임단협)을 놓고 1일 막판 협상을 진행한다.

업계에 따르면 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표는 이날 오후 2시부터 서울 종로구 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 본사에서 추가 교섭에 돌입한다. 양측은 지난달 임단협 및 중앙노동위원회 조정회의를 통해 협의를 이어갔지만 합의점에 도달하지 못했다.

노사는 막판 협상에서는 입금인상안에 대한 보다 구체적인 논의를 진행할 것이란 전망이 나온다. 육상노조가 전날 파업 찬반투표를 가결(찬성률 97.88%)하면서, 육·해상 노조는 언제든지 파업 등 쟁의행위 추진이 가능해 협상력을 높일 수 있다는 설명이다.

특히 해원노조는 앞서 조합원 300명 이상으로부터 사직서를 제출받은 상태며 만일 교섭 결렬시 사측에 이를 제출하고 육상노조와 공동으로 단체행위에 돌입한다는 계획이다.

현재 사측은 채권단과 협의를 통해 임금 8% 인상과 격려금 300%, 연말 결산 후 장려금 200% 추가 지급 등 수정안을 내놓은 상태다. 반면 두 노조는 공식적으로 지난 8년간 동결된 임금 정상화를 요구하며 임금 인상률 25%, 성과급 1200%를 주장하고 있어 입장차는 그대로다.

다만 최근 양측 모두 한 발 물러서는 모습을 보이고 있어 막판 극적 합의 가능성도 열려있다. HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 육·해상 노조는 육상노조 파업 투표 가결 즉시 공동기자회견을 진행키로 했지만 협상 다음날인 2일로 보류했다.

사측도 배 사장이 직접 참석하는 온라인 기자간담회를 27일 오후 3시 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 본사 15층에서 개최할 계획이었지만 협상에 걸림돌이 될 수 있다고 판단해 잠정 취소했다. 정부 또한 물밑에서 중간자 역할을 하며 파업에 따른 최악의 물류대란 상황을 막겠다는 의지를 보이고 있다.

협의 결과는 늦어도 이날 저녁 발표될 전망이다. 육·해상 노조위원장들이 조합원들로부터 교섭 관련 전권을 위임받으면서 잠정합의안에 대한 조합원 투표 동의 여부 절차를 생략할 수 있게 됐다. 앞서 지난해에는 12월31일 새해를 앞두고 9시간 넘는 회의 끝에 임금 2.8% 인상 등을 담은 잠정합의안을 도출한 바 있다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 관계자는 "노조 측은 사측이 전향적인 제시안을 가져올 경우 적극적으로 협상에 임하겠다는 입장"이라며 " HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,000 2021.09.01 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 HMM 육상노조 파업가결…수출 물류대란 우려HMM 육상노조, 쟁의행위 찬반투표 실시…이번주 파업 갈림길외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 사측 또한 물류대란을 우려해 최대한 열린 자세로 노사 합의를 진행할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr