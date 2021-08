서울시, '희망두배 청년통장' 접수마감…문턱 낮추고 인원 늘려

지난해보다 신청자 27% 증가했지만 경쟁률은 4.5대 1 → 2.4대 1로 완화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘2021년 희망두배 청년통장’ 신청 접수를 받은 결과 7000명 모집에 1만 7093명이 지원해 경쟁률 2.4대 1로 최종 마감됐다고 1일 밝혔다. 최근 5년 간 평균 경쟁률 4.8대비 1보다 낮아진 것으로 작년 대비 신청자 수는 27%(3631명) 증가했으나 모집인원 확대로 예년에 비해 경쟁률은 낮아졌다.

서울시는 본인 소득기준을 전년 월 237만원에서 올해 월 255만 원 이하로 대폭 상향조정하고 모집인원도 3000명에서 7000명으로 확대해 신청자 간 경합 가능성을 낮출 수 있었다고 설명했다. 시는 희망두배 청년통장에 대한 청년들의 높은 관심을 반영하고 코로나19 장기화 속에 보다 많은 청년들에게 참여 기회를 주기 위해 올해 소득요건을 변경했다.

서울시는 11월 초까지 신청가구 대상 소득·재산조회 및 서류심사를 거쳐 오는 11월 12일 신규 지원자를 확정한다. 최종 선발된 청년통장 가입자들은 11월부터 저축을 시작할 수 있다. 서울시는 첫 청년통장 가입자를 모집한 2015년 이후 2017년 첫 저축 완료자가 배출됐고, 청년통장 사업이 자리를 잡으면서 저축 완료자의 수는 지속적으로 증가했다고 설명했다.

참가자는 근로소득으로 매달 10만원 또는 15만원씩 꾸준히 2년 또는 3년을 저축할 경우 만기 시 본인 저축액의 2배와 이자를 돌려받는다. 거주지 인근 사례관리기관 31개소를 통해 금융교육, 1대 1 재무컨설팅, 커뮤니티 지원 등 참가자의 성공적인 자립을 돕는 다양한 역량강화 프로그램에도 참여할 수 있다.

2019년 서울시 복지재단에서 실시한 ‘희망두배 청년통장 사업성과 분석연구’ 결과 실제 적립금 사용용도는 주택자금 마련 목적(62.3%)이 가장 높았고 학자금 대출 및 취업훈련비용 등 교육자금(20.4%), 결혼준비자금(12.6%), 소규모 창업자금(4.7%) 순으로 나타났다.

한편 자녀의 교육비 마련을 지원하는 ‘꿈나래 통장’도 300명 모집에 921명이 신청해 3대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 지난해 경쟁률 3.2대 1, 최근 5년 간 평균 경쟁률(2.9:1)과 비슷한 수준이다.

꿈나래 통장 가입대상은 만 14세 이하인 자녀를 둔 만 18세 이상 부모로 기준중위소득 80% 이하, 다자녀가구 지원 강화를 위해 3자녀 이상의 가구에 대해서는 90% 이하로 기준 적합자 중 거주기간, 소득수준, 시급성 등을 고려해 고득점 순으로 선정한다.

박태주 서울시 지역돌봄복지과장은 “청년통장 및 꿈나래통장은 종잣돈 마련과 함께 이를 만드는 과정을 통해 참가자가 자립할 수 있는 기반을 만들어 주는 것”이라며 “특히 올해는 코로나19 장기화, 저임금·고용 불안정 등 여러 문제로 힘들어 하는 청년들을 더 많이 돕고자 청년통장 모집인원을 대폭 늘렸다. 이를 통해 더 많은 서울시의 청년들이 지금의 어려움을 극복하고 청년통장과 함께 더 큰 꿈을 그릴 수 있기를 바란다”고 말했다.

