속보[아시아경제 전진영 기자] 앱마켓 사업자가 특정 결제 수단을 강제하지 못하도록 하는 내용을 담은 이른바 ‘구글 인앱결제 방지법’(전기통신사업법 일부개정법률안이 31일 재석 188명 중 찬성 180명 기권8명으로 국회 본회의를 통과했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr