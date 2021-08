[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처는 대구 서구 소재의 건강기능식품전문제조업체인 한국네츄럴팜에서 제조해 판매한 '렉소(비타민B2)'에서 부정물질이 검출돼 판매를 중단한다고 31일 밝혔다.

식약처는 렉소에서 실데나필과 타다라필이 확인됨에 따라 해당 제품을 판매중단하고 회수 조치했다. 회수 대상은 유통기한이 2022년 8월 19일로 표시된 제품으로, 138.4㎏이 생산됐다.

이 제품에서는 실데나필이 93.6㎎/g, 타다라필은 30.0㎎/g 검출됐다.

식약처는 "해당 제품을 신속히 회수하도록 조치했다"며 "해당 제품을 구매한 소비자는 섭취를 중단하고 구입처에 반품해달라"고 당부했다.

