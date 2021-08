[아시아경제 이정윤 기자] 머리를 다친 여성이 의식불명 상태로 병원으로 옮겨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

31일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 전날 오후 "30대 여성이 남자친구로부터 폭행을 당한 것으로 의심된다"는 병원 측 신고를 접수했다. 경찰은 서울의 한 종합병원에 출동해 남자친구 A씨를 긴급체포했다.

머리를 다친 여성은 강남구의 한 빌라 내부에서 쓰러진 채 발견됐고 건물 관리인이 119에 신고하면서 병원으로 옮겨져 수술을 받았다. 빌라에서 발견될 당시부터 A씨는 여성의 곁에 있었던 것으로 전해졌다. A씨는 자신과는 관련이 없는 일이라며 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr