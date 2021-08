제주 드림타워 복합리조트, '그랜드 키친' 런치 뷔페 3+1 연장 진행

9월30일까지 '그랜드 키친' 평일 점심 3인 시, 추가 1인 무료

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 그랜드 하얏트 제주의 인터내셔널 뷔페 레스토랑 '그랜드 키친'에서 진행 중인 '주중 점심 뷔페 3+1 프로모션'을 9월30일까지 연장 운영한다고 31일 밝혔다.

주중(월~금요일) 점심에 '그랜드 키친'에서 3인 식사 시, 추가 1인에 대해 무료 혜택을 받을 수 있는 프로모션으로 추석 연휴와 9월 17, 23, 24일은 제외된다. 점심 가격은 1인 기준 성인 6만8000원, 아동 3만4000원(37개월~만 12세)이며 36개월까지는 무료다. 단 기타 할인 혜택(도민 할인 등)은 중복 적용되지 않는다.

제주 드림타워 복합리조트 관계자는 "여름 성수기, 장마철 등을 피해 떠나는 늦캉스(늦은 바캉스)에 호콕(호텔에 콕 박혀 여유를 즐김)하며 식도락 여행을 즐기기에 제격"이라며 "그랜드 하얏트 제주의 셰프 군단이 선보이는 다채로운 요리를 보다 합리적인 가격대에 맛볼 수 있는 기회"라고 말했다.

'그랜드 키친'은 오픈형 다이내믹 키친을 콘셉트으로 각 섹션별 셰프들이 라이브 스테이션에서 즉석 요리를 선보이는 인터내셔널 뷔페다. 한식부터 해산물, 아메리칸 바비큐 그릴, 중식, 태국요리 등 세계 각국의 다양한 요리를 한 곳에서 맛볼 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr