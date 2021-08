[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 가죽 신발 브랜드 '야세'(YASE)와의 협업을 통해 폐타이어를 재활용해 제작한 신발을 온라인 패션 플랫폼 무신사에서 판매한다고 31일 밝혔다.

야세는 무신사 스토어 여름 슈즈 카테고리 상위 랭킹에서 인기를 끌고 있는 브랜드다.

한국타이어는 신발 겉창(아웃솔)의 주원료가 고무인 점에 착안해 야세와 함께 폐타이어를 활용해 드레스슈즈(구두)를 제작하는 프로젝트를 진행하게 됐다고 설명했다.

출시되는 신발은 첼시 부츠, 첼시 스퀘어 부츠, 더비 슈즈, 더비 스퀘어 슈즈 등 구두 4종과 컴포트 인솔(깔창) 1종이다.

한국타이어와 야세는 협업을 통해 디자인부터 제작까지 함께한 러닝 스니커즈 라인도 오는 10월 중 출시 예정이다.

