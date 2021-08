CJ프레시웨이, 골프장 전용 신메뉴 출시

[아시아경제 이승진 기자] CJ그룹의 식자재 유통 및 단체급식 전문기업 CJ프레시웨이가 전국 30여 골프장에서 가을철 이색 간식류와 신 메뉴를 선보인다고 31일 밝혔다.

이번에 출시한 대표 상품은 ‘럭키 마카롱’이다. 마카롱 박스 안에 동봉 돼있는 행운권을 개봉해 당첨되면 골프장 별로 카트 이용권, 스타트 하우스 메뉴, 커피 무료 이용권 등 다양한 행운 상품을 덤으로 즐길 수 있다.

6개의 마카롱으로 구성된 ‘럭키 마카롱’세트는 마카롱 마다 ‘오늘은 OB 없는 날’, ‘마음먹은 대로 온그린’, ‘가즈아~ 싱글’, ‘오늘의 오잘공은 당신’ 등의 문구를 새겨 넣어 재미를 더했다.

또 다른 이색간식은 ‘전복 홀인원 볼’과 ‘옥.고.감.계 굿샷패키지’다. 전복 홀인원볼은 전복을 넣은 밥을 감태로 감싼 영양주먹밥으로 가벼운 식사대용로도 가능하다. 옥수수, 감자, 고구마, 계란으로 구성된 ‘옥.고.감.계 굿샷패키지’는 에너지 고갈 방지와 운동능력을 향상에 도움이 된다.

CJ프레시웨이 메뉴R&D팀이 골프장 관계자 및 골퍼들을 대상으로 설문조사한 결과와 외식 트렌드 리서치를 반영해 만든 신 메뉴도 출시했다. 제철 식재료인 낙지와 문어 등을 활용한 신메뉴는 통낙지 꼬시래기 맑은탕, 속초식 문어국밥, 추우전골, 고구마순 민어조림, 불고기 로제떡볶이 등이다.

CJ프레시웨이 레져문화사업부 관계자는 “골프장 식음서비스 강화를 위해 시즌 메뉴와 이색 간식 등을 준비한 만큼 골프장을 찾는 골퍼들에게 큰 호응을 얻을 것으로 예상 된다”면서 “앞으로도 고객 설문과 외식 트렌드를 반영한 시즌별 다양한 메뉴를 출시해 골프장 식음시장을 리딩할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

