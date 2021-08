경기 특사경, 남한산성 도립공원 불법행위 '집중 단속'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도립공원 남한산성 내 불법행위 단속에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 다음 달 6일부터 10일까지 남한산성 도립공원 내 무허가 건축, 불법 용도변경, 무허가 벌목 등 불법행위를 집중 수사한다고 31일 밝혔다.

이번 수사는 ▲허가 없이 건축물, 공작물을 건축 또는 설치하는 행위 ▲건축물의 용도를 불법으로 변경하는 행위 ▲농지나 산지를 주차장, 운동장 등으로 무단 형질 변경하는 행위 ▲무단으로 벌목하는 행위 등을 중심으로 이뤄진다.

남한산성 도립공원을 비롯한 자연공원 내에서 건축물 또는 공작물을 건축하거나 토지의 형질을 변경한 경우 '자연공원법'에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.

남한산성 도립공원은 자연공원법에 따른 자연공원, 개발제한구역법에 따른 개발제한구역으로 보전ㆍ관리되는 지역이다.

도 특사경은 자연공원을 훼손하는 행위에 대해 자연공원법, 개발제한구역법, 산지관리법 등 관련 법률에 따라 강력히 조치할 예정이다.

윤태완 도 특별사법경찰단장은 "뛰어난 자연경관과 문화유산을 지닌 남한산성 도립공원 내 불법행위를 근절해 도민들이 쾌적하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

