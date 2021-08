타이틀리스트 T-시리즈 아이언 "스피스와 코르다의 신무기"

"조던 스피스와 제시카 코르다, 임성재, 김주형의 신무기."

타이틀리스트가 차세대 T-시리즈 아이언 4종류(T100, T100·S, T200, T300)를 출시했다. 이전 모델 대비 고밀도 D18 고밀도 텅스텐을 힐과 토우에 역대급으로 삽입했다는 게 흥미롭다. 높은 관성모멘트(MOI)와 낮은 무게 중심이 향상된 관용성과 가장 긴 비거리를 구현한다. T100·S에 추가된 머슬 채널은 더 빠른 볼스피드와 높은 런치각을 만드는 역할이다.

T200과 T300에 적용된 새로운 맥스 임팩트 2.0이 빗맞은 샷 역시 최대 스피드를 연출한다. 날렵한 디자인에 크롬 마감은 높은 내구성과 고급스러운 외관을 자아낸다. "현대적인 디자인과 새로운 소재, 공법, 더욱 정교한 퍼포먼스를 통해 ‘넘버 1’ 투어 아이언의 새로운 위상을 완성했다"며 "다양한 라인으로 골퍼들의 선택 폭까지 넓혔다"는 자랑이다. 공식 대리점에서 살 수 있다.