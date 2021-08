강원 동해안 해수욕장 폐장‥ 전년 比 37.5% 이용객 증가

52일간 498만 명‥ 강릉·동해·양양 ↓, 속초·삼척·고성 ↑

'자연 관광지', '강원도 청정' 이미지 홍보 효과 분석

[아시아경제 라영철 기자] 29일 강릉과 속초의 해수욕장 폐장을 끝으로 동해안 6개 시·군이 올해 52일간의 여름 해수욕장 운영을 종료했다.

30일 강원도환동해본부에 따르면, 올해 강원도 해수욕장 이용객은 498만 명으로 지난해보다 37.5% 증가했으며, 이는 전국적으로 코로나19로 인해 관광객이 감소하는 상황에서 이례적인 현상이다.

강원도 해수욕장 이용객 증가는 해수욕장이 야외에 있는 자연 관광지이며, '강원도'라는 청정 이미지가 관광객 확보에 영향을 끼친 것으로 분석됐다.

동해안 6개 시·군 중 유명 해수욕장이 많은 강릉, 동해, 양양은 지난해보다 이용객이 감소했으나, 북부 지역의 알려지지 않은 해수욕장이 많은 속초, 삼척, 고성은 증가했다.

특히 고성은 지난해보다 732% 증가한 약 180만 명이 찾아 강릉과 양양의 거리 두기 4단계 격상과 고성의 한적한 해수욕장 이미지 홍보에 따른 풍선 효과로 분석됐다.

한편, 코로나 시대 이후 두 번째로 맞은 올해 강원도 해수욕장 운영은 대규모 확산 방지를 위해 사전예약제를 비롯해 체온 스티커 배부, 안심콜, 공간 구획제 등 다양한 정책들을 적용했다.

강원도환동해본부 폐장 이후에도 해수욕장을 찾는 관광객이 많을 것으로 예상됨에 따라 동해안 6개 시·군에서 주요 해수욕장에 폐장 후 약 일주일 동안 수상 안전요원을 배치해 안전관리와 방역 수칙 계도를 할 예정이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr