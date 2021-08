[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)와 인구보건복지협회(회장 김창순)가 보건복지부와 함께 30일 광주광역시 동구 금남로4가역과 전동차 등에서 ‘임산부 배려 에티켓 캠페인’을 펼쳤다. 이날 캠페인에서 참여기관 임직원들은 지하철 이용 승객들을 대상으로 임산부 배려 인식개선 퀴즈, 임산부 체험, 홍보안내지 배포, 임산부 배려석 자리양보 캠페인 등을 실시하며 교통약자 배려를 위한 에티켓을 홍보했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr