위메이드는 보통주식 1주당 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 30일 공시했다.

신주 배정기준일은 다음달 14일이고 상장 예정일은 올해 10월 6일이다.

