순천시 낙안면 주민자치회, 첫 주민총회 성공적 개최

마을사업을 주민이 직접 투표, 주민들 큰 호응과 관심 잇달아

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석) 낙안면 주민자치회(회장 황규경)는 지난 27일 ‘제1회 낙안면 주민총회’를 개최했다고 30일 밝혔다.

주민총회는 주민이 마을사업을 제안하고 제안된 사업을 공유하여 투표·결정 하는 회의로, 낙안면에서는 주민세환원사업 2건, 소규모시설사업 35건, 역량강화사업 10건에 대한 투표를 진행했다.

코로나19 확산과 고령인구가 많은 마을 상황을 고려해 주민총회(현장투표)에 앞서 지난 17일부터 20일까지 4일간 36개 마을을 방문해 사전설명회(사전투표)를 추진했다.

첫 주민총회임에도 불구하고 주민들은 마을사업에 직접 투표하는 것에 큰 호응을 보였고 어린이들도 마을사업에 관심을 갖는 등 주민들의 관심과 참여로 낙안면 전체 주민의 21%가 참여하는 높은 투표율을 달성했다.

주민총회를 통해 선정된 사업은 심의 절차를 거친 후 내년도 사업에 진행될 예정이다.

황규경 낙안면 자치회장은 “낙안면 주민자치회의 첫 주민총회를 많은 주민들의 관심과 참여 덕분에 성공적으로 마무리할 수 있었다”며 “모든 낙안 주민께 감사드리며, 선정된 마을 사업 추진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

정유진 낙안면장은 “주민들이 직접 참여해 선정된 마을사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

