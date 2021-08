[아시아경제 황준호 기자] 한국거래소는 에이팩트 에이팩트 200470 | 코스닥 증권정보 현재가 7,770 전일대비 30 등락률 -0.38% 거래량 798,967 전일가 7,800 2021.08.30 14:02 장중(20분지연) 관련기사 에이팩트, 시스템 반도체 후공정 사업 추진…"판교이노밸리에 영업사무소 개설"[공시+]에이팩트, 2분기 매출액 126억… 전년比 8%↑[공시+]에이팩트, 1분기 매출액 128억… 전년比 12%↑ close 에 대해 최대주주 지분과 경영권 매각 추진설의 사실 여부 와 구체적인 내용을 31일까지 답변할 것을 죄회공시 요구했다.

