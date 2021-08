1917년에 첫 개발된 무인 공격기는

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]미 육군은 1916년 ‘에어리얼 타깃 프로젝트’를 진행하면서 군사용 무인기를 개발하기 시작했다. 무기를 실은 비행체가 원격조종으로 날아가 적을 타격하는 게 주 임무였다. 그 결과물로 나온 것이 1917년 개발된 ‘스페리 에어리얼 토페도’다. 당시에는 획기적인 공격형 무인기였다. 100㎏ 넘는 폭탄을 싣고 날아가 목표물에 떨어지는 1회용 비행체로 아군의 인명 피해도 최소화했다.

2019년 개봉한 영화 ‘엔젤 해즈 폴른’은 드론의 무서움을 보여주는 소재를 다뤘다. 드론을 이용한 대통령 암살 시도를 소재로 했으며 드론이 얼마나 무서운 공격용 무기가 될 수 있는지를 보여줬다.

드론이 현대전에 첫 투입된 것은 1982년 이스라엘의 레바논 침공 당시로 알려져 있다. 지난 6월 유엔은 보고서를 통해 인간의 통제 없이 인공지능으로 움직이는 살상 무기가 처음으로 실전에 사용된 사실을 알리기도 했다. 당시 보고서에는 유엔 전문가 패널의 보고서를 인용해 지난해 리비아 정부군이 운용하는 AI 무인기(드론)가 반군을 공격했다고 밝혔다. 이 무인기는 터키 방산업체 STM이 만든 ‘카르구-2’라는 모델로 알려졌다. 카르구-2는 AI 기능을 이용해 자동으로 움직일 수 있고 원격 조종도 가능하다. 터키는 무인기 외에도 다양한 무기체계를 리비아 정부군에 지원했다.

하지만 우려의 목소리도 나온다. 국제인권단체 휴먼라이트워치(HRW)의 메리 웨어햄은 국제 사회가 AI 무기 사용을 금지하는 조약을 마련해야 한다고 촉구하기도 했다. 무인공격기는 이슬람 시아파 민병대도 사용한다. 지난 6월 민병대는 이라크 서부의 알-아사드 공군기지를 공격했다. 알-아사드 공군기지는 미국 주도의 국제연합군이 주둔하는 곳이다. 당시 미군은 공군기지 상공에서 무장 무인기 2대를 방공 요격체계(C-RAM)로 격추시켰다. 조 바이든 미국 행정부가 출범한 지난 1월부터 이라크 내 미국 시설에 대한 공격은 총 40차례 가까이 이어졌으며 무장 드론 공격이 최소 3차례(6일 공격 제외) 이상 있었던 것으로 알려졌다.

군사 전문가들은 친 이란 민병대가 사용하는 드론은 미국의 공격용 무인기 MQ-9 리퍼(Reaper)보다 작으며 4.5∼60㎏의 폭발물을 탑재하는 것으로 분석했다. 시아파 민병대의 드론 공격은 과거 로켓포 공격이 주를 이뤘던 것과 비교해 새로운 전술이라고 전했다. 이란은 지난 4월 작전 반경이 3000㎞에 달하는 자체 개발 군사용 무인기 ‘카만22’를 공개하기도 했다. 이란은 카만22가 원거리 적 탐지 능력을 갖췄고 ‘스마트 미사일’ 등 다양한 무장이 가능해 공격 및 정찰 임무 수행이 가능하다고 전했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr