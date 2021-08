안호영 의원, 정세균 후보 지지 호소

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 안호영 국회의원(완주·진안·무주·장수)이 8월 31일부터 시작되는 더불어민주당 대통령 후보 지역순회 경선 선거인단 투표를 앞두고, 전북도민의 정세균 후보에 대한 압도적 지지를 호소했다.

정세균 후보의 미래경제캠프 전북공동본부장인 안호영 의원은 30일 전북도의회 기자실에서 민주당 대선후보 지역경선 관련 간담회를 갖고 “강한 대한민국을 만들어 갈 경제 대통령 정세균 후보가 돌풍을 일으킬 것으로 기대된다”며 “8월 31일부터 충청지역 투표를 시작으로 26일 전북 경선을 거쳐 10월 10일 개최되는 최종 선출대회에서 정세균 후보가 반드시 선출될 수 있도록 도민들의 적극적인 투표와 응원을 호소한다”고 밝혔다.

특히 안 의원은 “더불어민주당의 역대 경선을 보면 전북이 대선 후보로 선출되는데 결정적인 역할을 했다”며 “전북이 밀면 대통령의 후보가 될 수 있다. 민주당의 대선 후보는 전북이 결정한다”는 ‘전북 결정론’을 강조했다.

안 의원은 또한 “지금까지 예비경선과 선거활동은 사실상 워밍 업(Warming-up)에 불과하다”며 “지역순회 경선과 함께 31일부터 시작되는 선거인단 투표에서는 풍부한 경륜과 안정감 있는 정 후보가 진짜 대통령 후보로 돌풍을 일으킬 것”이라고 전망했다.

안 의원은 “지금까지 정세균 후보를 키워준 전북도민들과 국민들의 적극적인 투표와 압도적인 응원으로 전북 출신 대통령 시대를 열자”고 거듭 호소했다.

한편 민주당 대통령후보 선출 지역순회 경선은 8월 31일부터 온라인 사전투표를 시작으로 26일 전북 등 순회 경선을 거쳐 오는 10월 10일 최종 후보를 선출하는 과정으로 치러진다.

