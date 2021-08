NHN, 게임부문 신입·경력사원 공채 채용

[아시아경제 강나훔 기자] NHN은 게임부문 신입·경력사원 공개 채용을 실시한다고 30일 밝혔다.

채용규모는 개발, 디자인, 기획 등 총 00명이며 이날부터 다음달 14일까지 원서접수를 받는다.

전형과정은 서류전형, 1차 면접 ,2차 면접 순으로 진행된다. 직무 및 신입, 경력에 따라 일부 전형 프로세스는 변경될 예정이며 코로나19 상황을 감안해 모든 면접방식은 화상면접으로 실시된다.

이번 게임부문 채용은 NHN, NHN빅풋, NHN픽셀큐브, NHN RPG 등 총 4개 법인으로 구분된다. 보다 자세한 내용은 NHN 채용 홈페이지와 공식 채용 인스타그램, NHN 그룹사 뉴스룸 'INSIDE NHN'을 통해 확인 가능하다.

NHN은 지난 4월 진행한 기술 경력 공채에 이어 이번 채용에서도 경력직 부문의 자기소개서 항목을 없애며 입사 절차를 간소화했다. 해외 여행에 결격 사유가 없고 내년 2월 졸업 예정자 또는 기졸업자(신입), 게임기획·개발·디자인 경력직이라면 누구나 지원할 수 있다.

이승찬 NHN 인사총무지원실 이사는 "국내 대표 게임포털이자, 웹보드 명가인 한게임의 명성을 재건하고, 게임 사업 경쟁력을 한층 높이기 위해 이번 채용을 준비했다"며 "NHN에서 함께 성장하고 새로운 꿈을 도전해갈 많은 분들의 지원을 기다린다"고 말했다.

한편, NHN은 이번 게임부문 외에 NHN 페이코, 기술부문 공채를 계속 이어간다는 계획이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr