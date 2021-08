[아시아경제 조인경] 건강 관련 직구 플랫폼인 아이허브(iHerb)가 창립 25주년을 기념해 9월 한 달간 매일 다른 제품을 25% 할인 판매한다고 30일 밝혔다.

전세계 188개국에서 동시 실시되는 이번 행사는 아이허브 연중 행사 중 할인 폭이 가장 크다. 아이허브 자체 브랜드를 필두로 눈건강 보충제, 콜라겐, 항산화제, 나우푸드, 목욕&퍼스널케어, 스킨케어, 베이비&홈&펫 용품 등 매일 새로운 제품 또는 품목, 브랜드를 저렴하게 선보인다.

국내로 배송되는 아이허브 전제품은 모두 미국 캘리포니아에 위치한 스마트 물류센터에서 3일 내 직배송된다.

아이허브코리아 관계자는 "올해는 아이허브가 창립 25년을 맞은 특별한 해로, 한 해 동안 소비자들에게 큰 사랑을 받은 품목, 브랜드들을 할인해 더 알찬 행사가 될 것"이라고 전했다.

