LG화학, 재활용 소재로 투명 ABS 생산한다

베올리아 알앤이(Veolia R&E)와 전략적 파트너십 체결

향후 재활용 MMA의 품질 고도화 공동연구 및 설비투자 추진

[아시아경제 김혜원 기자] LG화학이 재활용 원료로 투명 고부가합성수지(ABS) 생산에 나선다.

LG화학은 30일 여의도 LG트윈타워에서 국내 최대 규모 재활용 메틸메타크릴레이트(MMA) 생산 기업인 베올리아 알앤이와 '재활용 MMA 공급 안정화 및 품질 고도화를 위한 전략적 파트너십(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

투명 ABS의 핵심 원재료인 MMA는 무색 투명한 액상의 화합물로 자동차, 가전, IT기기 및 인조 대리석 등 건축자재 원료로 산업전반에 걸쳐 다양하게 쓰인다. 업계에 따르면 투명 ABS의 세계 시장 수요는 올해 약 27만t에서 2026년 약 36만t 규모로 연평균 6% 이상 성장할 전망이다.

베올리아 알앤이는 세계 최대 환경 서비스 업체인 프랑스 베올리아 그룹의 자회사로, 2010년 폐인조 대리석을 열분해해 MMA로 재활용하는 기술을 세계 최초로 개발한 국내 자원 회수 전문 기업이다. 인조 대리석 표면을 가공하는 과정에서 나오는 분말이나 폐자재를 원료로 열분해를 통해 휘발성 물질인 MMA를 분리, 정제한 후 회수하는 기술을 보유하고 있다.

이번 협약으로 LG화학은 화학적 재활용된 MMA를 기반으로 저탄소 투명 ABS의 상업화 기회를 확보하는 한편, 베올리아 알앤이와 재활용 MMA 품질 향상을 위한 공정 고도화 및 연구개발에도 적극 협력하기로 했다.

구체적인 공급 규모 등은 양사 협약에 따라 밝힐 수 없지만, LG화학은 향후 수년 동안 투명 ABS 생산에 필요한 재활용 MMA를 안정적으로 공급받게 됐다. 양사는 추후 재활용 MMA 사업에 대한 다양한 협력 방안을 논의해 나갈 예정이다.

이번 협약은 탄소중립 및 자원 선순환 활동에 집중하고 있는 LG화학이 자원 재생 선도 기업인 베올리아 알앤이와 손잡고 기계적 재활용 뿐만 아니라 화학적 재활용을 통해 지속가능한 저탄소 제품을 생산하는 데 의미가 있다.

LG화학은 매립·소각·폐기되는 자원을 화학적으로 재활용해 플라스틱 순환 경제 실현을 한층 더 활성화시키는 계기를 마련하게 됐다. LG화학은 재활용 MMA로 생산한 투명 ABS에 자사의 친환경 프리미엄 통합 브랜드인 '렛제로(LETZero)'를 적용해 글로벌 가전 및 IT 기업 등에 공급할 계획이다.

LG화학은 연간 약 200만t에 달하는 ABS를 생산하며 전 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 특히 LG화학의 투명 ABS는 가공성, 내충격성, 내화학성이 뛰어나면서도 투명성과 착색성이 우수해 가전, IT기기, 의료용 키트 등에 적용되는 고부가 소재로 각광받고 있다.

노국래 LG화학 석유화학사업본부장은 "이번 협약은 환경과 사회를 위한 지속가능한 사업 모델을 한단계 고도화하는 계기가 될 것"이라며 "기존 사업 경쟁력 뿐만 아니라 친환경 사업의 역량을 한층 더 높여 ABS 시장을 지속적으로 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr