[e 공시 눈에 띄네] 코스피-27일

[장 마감 후 주요 공시]

▲ 대한제분 = 건강기능식품회사 헬스밸런스 인수 추진설에 대해 현재까지 구체적으로 결정된 사항이 없다고 밝힘.

▲ 대우건설 = 2627억원 규모의 '충주 기업도시 주상복합 신축사업'을 수주했다고 공시.

▲ 엔에스쇼핑 = 830억원 규모로 자회사 하림산업의 물류센터 시설투자를 결정.

▲ 우성사료 = 임시주주총회를 열고 분할계획서 승인, 정관 변경 등 모든 의안에 대한 원안 승인.

▲ 한신공영 = 수원지방법원, 중대재해 사고 관련 영업정지 행정처분에 대한 '집행정지 가처분 인용 결정'.

▲엘에스일렉트릭= 888억원 규모의 ‘임자권역 태양관발전소 EPC공사’를 수주.

▲ 한라홀딩스 = 2021년 첫 번째 지속가능경영보고서를 발간.

▲태영건설= 기존 백암빌딩(서울시 서초구)의 신축 조성 공사를 수주. 계약금액은 670억6100만원.

▲ 롯데지주 = 종속회사 롯데자산개발의 완전 감자와 유상증자 결정을 공시. 자금조달 총액은 2339억2000만원. 롯데지주 와 호텔롯데가 유상증자에 참여.

▲ 씨티케이 = 미국 로레알의 추가 주문 종료로 519억2300만원 규모의 거래가 중단.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr