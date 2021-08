아파트보다 비싼데 '6000대1' 청약 광풍…시장 과열·왜곡 심각

생활형숙박시설 '롯데캐슬 르웨스트'…고분양가에도 '광풍'

분양가상한제에 아파트보다 비싼 아파트 대체재 속출

롯데건설이 서울 마곡지구에 공급하는 생활숙박시설 '롯데캐슬 르웨스트'가 고분양가 논란에도 청약 광풍을 일으키며 전호실이 청약 마감됐다. 정부의 아파트 분양가 통제 등 규제 속에서 아파트보다 비싼 아파트 대체재(오피스텔·도시형생활주택·생활형숙박시설)는 앞으로도 계속 등장할 것으로 보인다.

29일 업계에 따르면, 롯데캐슬 르웨스트는 지난 25~27일 실시한 공개 청약에서 총 876실 모집에 역대급인 57만5950건(홈페이지 청약접수 기준)이 몰려 평균 657대 1의 청약경쟁률을 기록했다. 롯데캐슬 르웨스트는 서울시 강서구 마곡특별계획구역 내 CP2블록에 들어서는 생활숙박시설로, 지하 6층~지상 15층, 5개 동, 전용면적 49~111㎡, 총 876실 규모로 구성된다.

최고 경쟁률(6049대 1)은 5군(전용 111㎡)에서 나와 높은 인기를 입증했다. 이어 ▲1군(전용 49~63㎡) 622대 1 ▲2군(전용 74㎡) 397대 1 ▲3군(전용 84~88㎡) 507대 1 ▲4군(전용 100㎡) 4943대 1 ▲5군(전용 111㎡) 6049대 1로 모든 타입이 세자릿 수 이상의 경쟁률을 보였다.

롯데캐슬 르웨스트는 아파트보다 비싼 아파트 대체재로 고분양가 논란을 일으켰다. 84㎡ 분양가가 최고 16억1000만원이다. 3.3㎡(1평)당 4502만원으로, 이달 마곡동 아파트 평균 시세(3692만원)보다 20% 이상 높다. 전용 49㎡ 분양가는 8억100만~9억6200만원, 84~88㎡ 분양가는 14억4400만~17억1800만원에 달한다. 지난해 마곡지구에서 분양한 '마곡9단지' 84㎡ 아파트 최고분양가가 7억원을 넘지 않았던 것과 비교하면 두 배 이상 비싸다.

그러나 아파트와 달리 청약 통장이 필요없고 재당첨 제한도 없어 부담 없이 청약할 수 있어 투자자가 몰린 것으로 보인다. 아파트는 주로 가점제로 당첨자를 가리지만 생활형숙박시설은 추첨으로 당첨자를 뽑는다. 계약금의 10%만 내면 분양권을 전매할 수도 있어 단기 차익을 노리는 투자자가 많이 몰리는 편이다.

오피스텔 시장도 예외가 아니다. 지난 6월 청약이 진행된 '동탄역 디에트르 퍼스티지' 오피스텔의 경우 84㎡ 분양가는 9억1660만원으로 책정됐다. 지난달 청약한 같은 단지 같은 면적의 아파트 분양가(4억4034만~4억8867만원)보다 2배 이상 높았다.

생활형숙박시설·오피스텔·도시형생활주택 등 대체 상품의 분양가가 아파트를 웃도는 기현상은 분양가상한제, 주택도시보증공사(HUG)의 고분양가 심사 등 정부의 가격 통제 영향으로 풀이된다. 까다로운 규제 피해, 건설사들도 공급에 적극 나서는 모양새다.

다만 아파트가 아닌 대체 상품인만큼 투자자들의 주의도 요구된다. 부동산 시장이 위축될 경우 가장 먼저 타격을 받는 것이 생활형숙박시설, 오피스텔, 도시형생활주택 등 아파트 대체재 시장이다. 향후 분양권 전매로 얻은 수익이 기대만큼 크지 않거나, 분양권 매도 자체가 어려운 상황이 발생할 수도 있다.

한편 롯데캐슬 르웨스트는 29일 당첨자발표를 거쳐 30일부터 9월 1일까지 3일간 견본전시관에서 정당 계약을 진행한다. 계약 조건은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%다. 계약금은 1차 1000만원을 납부한 뒤 1개월 이내에 2차 잔여 계약금을 분납하면 전매도 가능하다.

견본전시관은 서울시 서초구 양재동 226번지(코스트코코리아 양재점 맞은편)에 위치해 있다. 코로나19 확산방지를 위해 사전예약제로만 운영되고 있으며, 열체크를 비롯해 친환경 방역을 수시로 진행하는 등 방문객의 안전을 위해 위생관리 및 방역을 철저하게 진행하고 있다. 입주는 2024년 8월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr