[2022 수시]이화여대, 학생부종합·교과전형 모집규모 확대

이화여자대학교는 2022학년도 수시모집에서 학생부종합·학생부교과전형 모집 인원을 확대한다. 논술전형과 실기 선발 인원은 지난해보다 감소했다. AI융합학부 인공지능전공을 신설해 신입생 10명을 선발하며 통합 6년제로 바뀐 약학대학도 신입생 30명을 모집한다.

올해 정원 내 모집인원 3133명 중 66.7%인 2090명을 수시모집에서 선발한다. 전형별로는 학생부종합전형 선발인원이 1054명으로 가장 많고, 학생부교과전형인 고교추천전형에서는 400명, 논술전형에서는 330명을 선발한다.

학생부종합전형은 선발인원이 지속적으로 늘어나 올해는 1054명(미래인재 889명, 고른기회 150명, 사회기여자 15명)을 선발한다. 수시모집 전형 중에서는 가장 많은 인원을 선발한다. 올해 학생부종합(고른기회전형)의 경우 농어촌 학생 지원 자격이 추가됐다. 이화여대의 학생부종합전형은 면접 없이 서류 100%로 평가한다. 제출 서류에는 학교생활기록부와 자기소개서가 있다. 학업역량, 학교활동의 우수성, 발전가능성을 기준으로 지원자의 교과 활동 및 학교생활을 정성적, 종합적으로 평가한다.

학생부교과(고교추천전형) 선발인원은 지난해보다 30명 늘어난 400명이 됐다. 올해 고교별 추천인원은 인문·자연 구분 없이 재적 여학생 수의 5% 이내, 최대 10명이다. 수능 최저학력기준 적용 없이 교과 80%, 면접 20%로 일괄 합산해 선발한다. 지원 자격은 학교장의 추천을 받은 2021년 2월 이후 국내 고등학교 졸업자(2022년 2월 졸업예정자 포함)로서, 3학년 1학기까지 국내 고등학교 교육과정에서 통산 5학기 이상의 성적을 취득한 자다. 고교추천전형은 지원자 전원이 면접기회를 통해 본인의 우수성을 평가받을 수 있는 것이 큰 특징이다.

논술전형(330명 모집)은 학생부 30%와 논술 70%로 평가한다. 학생부 30%는 3학년 1학기까지의 이수교과 중 상위 30단위만을 반영하며 등급 간 점수 편차가 크지 않다. 논술전형은 경쟁률이 매우 높은지만 논술고사가 수능 이후에 실시되고, 수능최저학력기준을 적용하는 만큼 결시율과 수능 최저학력기준 통과 비율을 반영한 실질경쟁률은 낮아진다는 점을 감안해야 한다. 논술의 영향력이 큰 만큼 논술 역량을 키우는데 주력해야 한다.

면접평가의 경우, 별도 제시문이 없고 제출한 서류를 기반으로 한 일반면접을 진행한다. 면접 진행 방식은 코로나19 상황에 따라 변경 될 수 있으니 추후 입학처 홈페이지의 안내를 반드시 확인해야 한다. 논술전형의 논술고사 문제는 고교 교육과정 내에서 출제한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr