"사망 유치원생을 귀신으로?"… '심야괴담회' 방송에 유족 반발

유가족 "이런 식으로 사용될 줄 몰라"

MBC 측 "잊혀지지 않았으면 좋겠다는 취지"

[아시아경제 나예은 기자] MBC 예능 프로그램 '심야괴담회'가 실제로 일어난 참사나 사건 등을 잇달아 소개하거나 괴담 소재로 다뤄 비판의 목소리가 나오고 있다.

27일 심야괴담회 시청자 게시판에는 '지난 19일 방영된 씨랜드 참사 관련 방송이 유족에게 상처를 줄 수 있다'는 취지의 항의 글들이 올라왔다.

앞서 지난 19일 '심야괴담회'에서는 1999년 씨랜드 화재 사건이 발생한 이후 폐건물 보존 임무를 맡은 의경이 의문의 소리를 들었다는 이야기가 다뤄지며 의문의 소리를 '사망한 아이들의 소리'로 추정했다.

또 마을 주민들이 사건 현장을 찾아와 "굿만 하고 돌아가겠다"고 하는 장면, 무당이 "아이들의 울음소리가 끊이질 않는다"고 말하는 장면이 재연으로 그려졌으며 "아이들의 한을 달래주지 않아 마을 아이들이 울 일이 생긴다"는 내용도 나왔다.

고석 씨랜드 참사 유가족 대표는 이날(27일) YTN star와의 인터뷰에서 "며칠 전 직원으로부터 제작진에게 자료 요청이 왔다는 이야기는 들었다. 그동안 어린이 안전 문제와 관련된 프로그램에서 자료 요청이 있으면 조건 없이 수용해 왔기에 이번에도 그렇게 했다. 그런데 이런 식으로 사용될 줄은 몰랐다"고 호소했다.

이어 "당시 현장을 지키던 분의 제보로 인한 것이긴 하지만 내용 중에 과장된 것이 많다. '그 주변에서 일어난 사고가 아이들을 위한 굿을 해주지 않아서'라든가 하는 부분은 조금 안타깝다"고 말했다.

한편 화성 씨랜드 화재 참사는 1999년 6월30일 새벽 경기도 화성군 서신면 백미리(현 경기도 화성시 서신면 백미리)에 있는 '놀이동산 씨랜드'에서 화재가 발생해 유치원생 19명과 인솔교사 및 강사 4명 등 23명이 숨지고 5명이 부상당한 사건이다. 경찰은 사고 원인에 대해 전기 합선이나 모기향에 의해 발화돼 건물 전체로 번진 것으로 추정했다.

'심야괴담회'의 논란은 이뿐만이 아니었다.

지난 26일에는 1990년 발생한 서울 송파구 세모자 피살 사건을 다뤘다. 이는 남편이 아들의 혈액형과 자신의 혈액형이 다르다며 반발하자, 아내가 자녀들을 살해한 후 극단적인 선택을 한 사건이었다. 또 지난 12일에는 연쇄살인범 유영철과 그 옆집에 살던 여성의 사연을 다루기도 했다. 방송에서 3주째 실제 사건이 다뤄진 것이다.

한 네티즌은 심야괴담회 시청자 게시판에 "실화 범죄는 유족들의 허락을 받고 방영하는 건가?"라며 "이야기거리로 전락한 피해자의 죽음과 고통에 유족들이 괴로워하지는 않을까 우려된다"고 말했다.

다른 네티즌들도 "이게 예능 거리인가? 연출도 너무 폭력적이고 진짜 보기 불편하다", "범죄 실화는 유족들한테 예의가 아닌 거 같다" 등의 의견을 남겼다.

논란이 일자 이날(27일) MBC 관계자는 매일경제 스타투데이에 "씨랜드 참사가 잊혀지지 않고 계속 추모했으면 좋겠다는 취지로 방송한 것"이라며 "괴담을 다루는 프로그램이다 보니 실화나 다른 부분에 대해 문제제기 하신 것 같다"고 해명했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr