[아시아경제 이기민 기자] 대형 폭탄 테러를 당한 아프가니스탄 카불 하미드 카르자이 국제공항에서 서방 국가의 대피 작전이 재개됐다.

AP통신은 27일(현지 시간) 카불 지역 시민을 인용해 이날 오전 카불 국제공항에서 항공기 몇 편이 이륙했다고 보도했다.

앞서 이슬람국가 호라산(IS-K)이 전날 오후 6시께 카불 공항 인근에서 연쇄 폭탄 테러를 벌여 100여명 이상이 숨졌다.

테러 현장 인근에는 외국인, 서방 협력 현지인 등 탈출을 원하는 수천명이 대기 중인 상태였다.

조 바이든 미국 대통령은 전날 테러 발생 직후 미국인과 현지 조력자를 대피시키고 미군을 철수시키는 작업을 예정대로 진행한다고 밝혔다.

백악관은 전날 자국민 및 현지인 협력자들의 아프간 대피와 관련해 "8월14일 이후 미국은 약 10만100명을 대피시켰다"고 설명했다.

